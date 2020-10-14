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Dünya

Kırgızistan'da siyasi kriz sürüyor

Kırgızistan'da Başbakanlık koltuğuna oturan Sadır Caparov'un taraftarları, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un istifasını talep etti.

AA14 Ekim 2020 Çarşamba 19:32 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 19:32
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Başbakanlık binası önünde öğle saatlerinde toplanan binlerce gösterici, Ceenbekov'un istifa etmesini isteyerek slogan attı.

Geniş güvenlik önlemleri altında akşam saatlerinde taraftarına seslenen Başbakan Caparov, bir araya geldiği Ceenbekov'dan istifa etmesini istediğini anlattı.

Gösteriye katılanların dağılmalarını rica eden Caparov, "Yarın devam edecek görüşmelerden sonuç çıkmaması halinde olup bitenden mesul olmayacağını" ifadesini kullandı.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan parlamento seçim sonuçlarının iptalini talep eden muhalefet partilerinin taraftarlarının düzenlediği gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine Cumhurbaşkanlığı ve parlamento binası işgal ve talan edilmişti.

Seçim sonucunu kabul etmeyen göstericilerin bir bölümü, Caparov'u cezaevinden çıkararak "geçici başbakan" ilan etmişti.

Ceenbekov, meclisten güvenoyu alan Caparov'un Başbakanlığında kurulan yeni kabinenin üyelerinin atanmalarına ilişkin kararı imzalamıştı.

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