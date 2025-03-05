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Dünya

Kırgızistan'da terör operasyonu: 30 gözaltı

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi, teröre yönelik operasyonlarda radikal grup üyesi 30 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

AA5 Mart 2025 Çarşamba 14:33 - Güncelleme:
Kırgızistan'da terör operasyonu: 30 gözaltı
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Komiteden yapılan açıklamada, ülke genelinde yürütülen terör operasyonları kapsamında yurt dışından gelen talimatlar doğrultusunda gizli toplantılar düzenleyen, radikal ideolojiler paylaşan ve terörist faaliyetlerin finansmanı için fon toplayan radikal grup üyesi 30 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Üyelerin birinin üzerinden ev yapımı patlayıcı üretimini anlatan video talimatı ele geçirildiği aktarılan açıklamada, bu grubun asıl amacının ülkenin anayasal düzenine, güvenlik kurumlarına ve emniyet personeline karşı terör eylemleri yapmak olduğu vurgulandı.

Açıklamada, ülkede terör ve radikal grupların faaliyetlerine katılanların cezai sorumluluk taşıyacakları uyarısında bulunulurken, kamuoyuna uyanık olunması, radikal ve aşırılıkçı ideolojilere maruz kalınmaması çağrısı yapıldı.

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