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Dünya

Kırgızistan'daki yaşanan felakette 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Kırgızistan Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Edelbek Kulmatov, Celalabad bölgesine bağlı Toguz-Toro ilçesinde yol yapım işleri sırasında çığ altında kalan 4 işçiden 2'sinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

AA28 Şubat 2022 Pazartesi 21:19 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 21:19
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Kulmatov, yaptığı açıklamada, China Road adlı yol yapım şirketinin iki çalışanının daha cansız bedenine ulaşıldığını belirtti. Kulmatov, yükleyici ve kamyonet şoförlerine ait cesetlerin 35 metre kar altında bulunduğunu, cesetlerden birinin Çin uyruklu işçiye ait olduğunu söyledi.

Çığ altında kalan yükleyici, ekskavatör, kamyonet ve cipin bulunduğunu anımsatan Kulmatov, kayıp son kişinin cansız bedenine ulaşmak için yürütülen çalışmanın sürdüğünü ifade etti.

Toguz-Toro ilçesinde yol yapım işlerinde bulunan 4 işçi, 14 Şubat'ta çığ altında kalmıştı. 4 işçiden ilkinin cesedine 13 gün sonra ulaşılmıştı.

Arama ve kurtarma çalışmasında 74 kişi ve 7 özel araç görev almaya devam ediyor.

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