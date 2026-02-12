Kırgızistan'ın yeni Meclis Başkanı belli oldu

İstifanın ardından boşalan koltuk için yapılan oylamada, tek aday gösterilen 44 yaşındaki Marlen Mamataliyev, 77 milletvekilinin desteğini alarak Kırgızistan'ın yeni Meclis Başkanı seçildi.

Intımak (Birlik) partisi lideri Mamataliyev, seçimden önce Bütçe, Ekonomi ve Maliye Komisyonu üyesi olarak görev yapıyordu.

Seçilmesinin ardından kürsüden milletvekillerine hitap eden Mamataliyev, "Tüm çabamı ve deneyimimi halkın ve devletin yararına kullanacağıma dair güvence veriyorum." dedi.

Mamataliyev, meclisin halk tarafından yakın zamanda seçildiğini hatırlatarak "İnanıyorum ki üzerimize yüklenen beklentileri karşılayacağız. Ülkemiz birlik içindedir, bölünmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Eski soyadı "Şakiyev"i Ocak 2025'te "Turgunbek uulu" olarak değiştiren eski başkan, 30 Kasım 2025'te yapılan erken genel seçimlerin ardından yeniden başkanlık koltuğuna oturmuştu.

Turgunbek uulu'nun istifası, ülkede tanınmış isimlerin erken cumhurbaşkanı seçimi talep eden bir mektubu kendisine sunmasının ardından geldi.

Normal takvime göre Kırgızistan'da cumhurbaşkanı seçimlerinin Ocak 2027'de yapılması öngörülüyor.

