Kırgızistan'ın yeni müftüsü belli oldu

Başkent Bişkek'te ülkenin yedi bölgesinden gelen 213 delegenin katılımıyla Kırgızistan Müslümanları 8. Olağanüstü Kurultayı yapıldı.

Kurultay'da, delegeler, Zakirov'u ülke müftüsü seçti.

Calalabad bölgesine bağlı Bazar Korgon ilçesi Jeti-Koşkon köyünde 29 Nisan 1979'da doğan Zakirov, ilk eğitimini 1993-1998 yıllarında İstanbul'daki Hafızlık Kur'an kursunda yaptı.

Bişkek Resul Ekrem İslam Enstitüsünden 2015'te mezun olan Zakirov, yine Bişkek'teki Uluslararası Yönetim, Hukuk, Finans ve İşletme Akademisi'nde hukuk bölümünü 2018'de bitirdi.

Dört çocuk babası Zakirov, 2013-2021 yıllarında Celalabad İl Müftüsü olarak çalıştı.

Önceki müftü Zamir Rakiyev, kendi isteğiyle 26 Ocak'ta görevinden ayrılmıştı.