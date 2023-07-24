İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Temmuz 2023 Pazartesi / 7 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9539
  • EURO
    30,0451
  • ALTIN
    1701.94
  • BIST100
    6723.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kırım'a İHA saldırısı! Rusya: 17'sini engelledik
Dünya

Kırım'a İHA saldırısı! Rusya: 17'sini engelledik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'ndaki hedeflere yönelik 17 insansız hava aracı (İHA) saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi.

AA24 Temmuz 2023 Pazartesi 10:05 - Güncelleme:
Kırım'a İHA saldırısı! Rusya: 17'sini engelledik
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 24 Temmuz gecesi Ukrayna tarafından yarımadaya saldırı girişiminde bulunulduğunu belirtilerek "14 Ukrayna İHA'sı elektronik harp araçlarıyla engellendi. Bunlardan 11'i Karadeniz'e, 3 tanesi de Kırım topraklarına düştü." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Rus hava savunma sistemleri tarafından 3 İHA'nın da vurulduğu kaydedilen açıklamada, engellenen "terör saldırısı" sonucunda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ın sözde yöneticisi Sergey Aksenov, bölgeye yönelik saldırıda 11 İHA'nın düşürüldüğünü açıklamıştı. Bir İHA'nın Canköy'deki mühimmat deposunu vurduğunu kaydeden Aksenov, saldırılarda bir evin de zarar gördüğünü bildirmişti. Aksenov, civardaki köylerde yaşayanların başka yerlere tahliye edildiğini ifade etmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.