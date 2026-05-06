  • Kırım'da İHA saldırısı: 5 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Kırım'da İHA saldırısı: 5 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki Canköy şehrinde düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA6 Mayıs 2026 Çarşamba 10:20 - Güncelleme:
Kırım'ın sözde yönetim başkanı Sergey Aksyonov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kırım'daki Canköy kentine yönelik İHA saldırısı düzenlendiğini belirtti.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde ilgili servis ekiplerinin çalışmalar yaptığını kaydeden Aksyonov, "İHA saldırısı sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 21.00'den bugün 07.00'ye kadar Ukrayna'ya ait 53 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Karadeniz üzerinde hava savunma sistemlerince vurulduğu bildirildi.

  • İHA saldırısı
  • Kırımdaki saldırı
  • Canköy saldırısı

