Kırım'da İHA saldırısı: 5 kişi hayatını kaybetti

Kırım'ın sözde yönetim başkanı Sergey Aksyonov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kırım'daki Canköy kentine yönelik İHA saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Olay yerinde ilgili servis ekiplerinin çalışmalar yaptığını kaydeden Aksyonov, "İHA saldırısı sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 21.00'den bugün 07.00'ye kadar Ukrayna'ya ait 53 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Karadeniz üzerinde hava savunma sistemlerince vurulduğu bildirildi.