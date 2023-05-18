Kırım'da patlama! Tahıl yüklü vagonlar raydan çıktı

Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'ın Simferopol kenti yakınlarında sabah saatlerinde tahıl yüklü trenin 8 vagonu raydan çıktı. Devrilen vagonlardaki tahıl çevreye saçıldı. Kazanın ardından vagonların kaldırılması için bölgeye vinç gönderilirken, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri de olay yerine geldi. Can kaybı ve yaralanma yaşanmayan kaza sonrası Simferopol-Sivastopol arasındaki demir yolu hattının geçici olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi.

"DEMİR YOLUNDA PATLAMA MEYDANA GELDİ"



Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, kazanın demir yolunda meydana gelen patlama nedeniyle yaşandığını açıkladı. Konstantinov, "Tüm bunlar Ukraynalı Nazi birliklerinin oyunları. Kolluk kuvvetleri hala çalışmalarını sürdürüyor. Resmi açıklamayı beklemeliyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya taşınmasına imkan sağlayan tahıl anlaşmasının 2 ay süreyle uzatıldığını açıklamıştı.