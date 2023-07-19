Kırım'daki Rus askeri üste yangın! 2 bin kişi tahliye edildi

Rusya'nın kontrolündeki Kırım Yarımadası'na bağlı Kirovske bölgesinde gece saatlerinde bir askeri üste yangın çıktı. Şiddetli yangında alevler gökyüzünü aydınlatırken, çevreyi duman kapladı. Patlama seslerinin de duyulduğu yangının henüz kontrol altına alınamadığı öğrenildi.

Rusya'ya bağlı Kırım Valisi Sergey Aksenov yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle 4 yerleşim bölgesindeki en az 2 bin kişinin tahliye edildiğini ve yakındaki bir otoyolun trafiğe kapatıldığını söyledi.

Yangının nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Rus basınında çıkan haberlerde yangının Ukrayna'nın hava saldırısı sonucu mühimmat deposunda çıktığı öne sürüldü.

Pazartesi günü Kırım Köprüsü'ne düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1 çocuk yaralanmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yı suçlayarak, olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirmişti.