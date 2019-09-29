24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6776
  • 6,2271
  • 272.967
  • 105152
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kırım'ın ilk cumhurbaşkanı hayatını kaybetti

Kırım'ın ilk Cumhurbaşkanı Yuri Meşkov, Moskova’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kırım’ın ilk ve tek Cumhurbaşkanı Yuri Meşkov, 1 Eylül’de Türkiye’de bulunduğu sırada kalp krizi geçirmiş, ardından Rusya’nın başkenti Moskova’ya götürülerek burada tedavisine devam edilmişti. Yuri Meşkov’un kızı Marianna Meşkov, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, 73 yaşındaki babasının tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.
 
Kırım’ın 1990’lı yıllarda Rusya’ya katılımı için politika yürüten Yuri Meşkov, 1994 ile 1995 yılları arasında Kırım yarımadasının cumhurbaşkanı oldu. Kırım'ın Rusya'ya bağlanması için politika yürüten Meşkov, görevinden azledilince Rusya'ya kaçmıştı. Rusya'nın beş yıl önce düzenlediği Ukrayna'ya bağlı özerk yönetim olan Kırım'ın yasa dışı ilhakının önünü açan sözde referandumda Kırım’ın Rusya’ya bağlanması yönünde karar çıkmış ama uluslararası toplum tarafından geçersiz görülmüştü.

Petrol tankerleri patladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Cami bahçesindeki hırsızlık güvenlik kamerasında

Cami bahçesindeki hırsızlık güvenlik kamerasında

Korkunç olay! Markette silahını çekip kurşun yağdırdı

Korkunç olay! Markette silahını çekip kurşun yağdırdı

Silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiler

Silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiler

Depremler devam ediyor! Akdeniz'de sallandı

Depremler devam ediyor! Akdeniz'de sallandı

İstanbul Valiliği 'İmamoğlu davet edilmedi' polemiğine son noktayı koydu

İstanbul Valiliği 'İmamoğlu davet edilmedi' polemiğine son noktayı koydu

İP ve SP'de deprem: İstifa ederek MHP'ye geçtiler

İP ve SP'de deprem: İstifa ederek MHP'ye geçtiler

İşte deprem araştırması! Dikkat çeken sonuçlar var

İşte deprem araştırması! Dikkat çeken sonuçlar var

Filmlere konu olacak korkunç bebek satışı

Filmlere konu olacak korkunç bebek satışı
 

POPÜLER HABERLER

Petrol tankerleri patladı

Petrol tankerleri patladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA