  Kirk suikastının ardından çarpıcı iddia: Netanyahu'yu işaret etti
Kirk suikastının ardından çarpıcı iddia: Netanyahu'yu işaret etti

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, geçtiğimiz hafta suikast sonucu öldürülen Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk hakkında bilinenin aksine bir tez ortaya attı. ABD'li gazeteci Tucker Carlson, soykırımı desteklediği bilinen Kirk'ün Netanyahu'dan hoşlanmadığını ve 'çok yıkıcı bir güç olduğu'nu belirttiğini iddia etti.

AA17 Eylül 2025 Çarşamba 19:54 - Güncelleme:
Kendisine ait "The Tucker Carlson Show" adlı programda konuşan Carlson, Kirk'ün Netanyahu'ya dair olumsuz görüşlerini kamuoyuyla paylaştı.

Carlson, "(Kirk) Bibi Netanyahu'dan hoşlanmıyordu ve bunu hem bana hem de çevresindekilere defalarca kez söylemişti. Netanyahu'nun çok yıkıcı bir güç olduğunu düşünüyordu." ifadesini kullandı.

Kirk'ün Gazze'de yaşananlardan dolayı dehşete düştüğünü vurgulayan Carlson, Cumhuriyetçi aktivistin özellikle Netanyahu'nun ABD'yi kendi ülkesinin çıkarları için kullanmasına öfkelendiğini aktardı.

Carlson, "Bunun utanç verici ve ABD için kötü olduğunu düşünüyordu, bundan dolayı büyük bir rahatsızlık duyuyordu." diye konuştu.

KIRK'E YÖNELİK BASKILAR

Carlson, Kirk'ün kurucusu olduğu "Turning Point USA" tarafından temmuz ayında düzenlenen konferansta Epstein-İsrail arasındaki ilişkiyi detaylandırdığı konuşması nedeniyle Kirk'ün hedef alındığını söyledi.

Kirk'ün aylarca yoğun baskı altında kaldığını kaydeden Carlson, "Konuşmamdan rahatsız olan küçük ve etkili bir grup, Charlie Kirk'ü öldüğü güne kadar taciz etti." dedi.

Carlson, konferanstaki konuşmasında, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın, "İsrail için çalıştığını, Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söyleyemediğini" iddia etmişti.

CHARLIE KIRK SUİKASTI

ABD Başkanı Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesinde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Gençler arasında oldukça popüler olan Kirk, muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu "Turning Point USA" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşla tanınıyordu.

Saldırıyla ilgili cinayet şüphelisi Tyler Robinson, ailesinin ihbarı üzerine gözaltına alınmıştı. Hakkında "ağır cinayet" suçlaması yöneltilen Robinson için idam cezası talep edilmişti.

