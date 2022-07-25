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Dünya

Kirli plan deşifre oldu! Önce Duhok şimdi de İdlib

İstihbarat raporlarına göre, rejim yanlısı milisler Duhok'takine benzer bir provokasyonu İdlib için de planladı. Bölgedeki sivillere saldırıp, suçu muhaliflere atacaklardı.

Sabah25 Temmuz 2022 Pazartesi 08:03 - Güncelleme:
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uluslararası hukuka uygun şekilde, sivil ve çevre hassasiyeti gözeterek gerçekleştirdiği operasyonları lekelemek için şer odakları harekete geçti.

Son olarak Kuzey Irak'ın Dohuk vilayetine terör örgütünce düzenlenen ve sivillerin ölümüyle sonuçlanan saldırı Türkiye'ye mal edilmeye çalışıldı.

Sabah'ın haberine göre, Benzer şekilde Suriye rejimi yanlısı milislerin de ambulans ve yardım kuruluşları araçlarını kullanarak başta İdlib olmak üzere sivillere karşı saldırılar yapacağı ve suçu muhaliflerin üzerine atacağı öğrenildi.

YENİ İFTİRA "BEYAZ BARETLİLERE"

Suriye rejimi ve rejim bağlısı milislerin her fırsatta "muhalif gruplarca kimyasal silah saldırısı yapılacak" yalanına bir yenisi eklendi.

Muhaliflerin "beyaz baretliler" ya da "beyaz miğferliler" adıyla bilinen insani grupla işbirliği yaparak ambulans ve benzeri araçlarla sivillere karşı saldırılar yapılacağı propagandası son dönemde artan bir yoğunlukla dile getirilmeye başlandığı raporlara yansıdı.

MİLİSLER SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE YARDIM KURULUŞLARINI HEDEF ALIYOR

Milislerin, rejim güçlerinin sivillere yönelik baskı, tutuklama, mülkleri yağmalama ve Suriyeli muhalif gruplara karşı birçok insanlık dışı eyleme katıldıkları biliniyor.

Masum sivilleri ve Suriye halkına her koşulda hizmet vermek için yılmadan çalışan başta sağlık çalışanları ile uluslararası yardım kuruluşlarını hedef almaktan çekinmeyen rejim ve rejim yanlısı milisler terör örgütü kimliğini ve kanlı yüzünü bir kez daha gösteriyor.

REJİM, YARDIM KURULUŞUNU TERÖRLE İRTİBATLI GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR

2014 yılında kurulan Beyaz Baretliler, Hollanda'dan Mayday Kurtarma Vakfı'nın ön ayak olduğu, Türkiye'den AKUT'un da eğitim verdiği, Kanada, ABD, Britanya, Danimarka ve Almanya dâhil pek çok ülke tarafından desteklenmektedir.

Türkiye'de de bir koordinasyon merkezi bulunan Beyaz Baretliler, Suriye'de silahlı muhalefetin etkin olduğu bölgelerde faaliyet yürütüyor. Çatışma bölgelerinde sivillere yönelik arama, kurtarma ve sağlık hizmetleri yapan kuruluş, Suriye rejimi tarafından kasıtlı olarak terör bağlantılı militanlarla irtibatlı gösterilmeye çalışılıyor.

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