Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) temizlediği Münbiç'ten kaçan PKK/YPG'li teröristlerin çatışmalarda kullandıkları birçok aracı SMO'nun eline geçmemesi için ateşe verdikleri öğrenildi.

Suriye'nin kuzeyini terör örgütü PKK/YPG'den temizleme çalışmaları devam ediyor. Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) terör örgütlerinden temizlediği Münbiç ilçesinde ise geriye sadece PKK/YPG'nin bıraktığı mühimmat dolu çok sayıda araç kaldı. Yaklaşık 8 yıldır Münbiç'te kontrolü elinde tutan PKK/YPG'nin, araçları SMO'nun eline geçmemesi için ateşe verdikleri ve yaya olarak tünellere girip kentten kaçtıkları öğrenildi.

SMO, kentteki patlamamış mühimmat dolu araçların kaldırılacağını belirtti.

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