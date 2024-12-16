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Dünya

Kirli plan iflas etti! Araçlarını ateşe verip kaçtılar

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) terörden temizlediği Münbiç'te teröristler çaresizliklerini gözler önüne serdi. Terör örgütünün kirli planın çöktüğü Münbiç'te teröristler kendi araçlarını ateş verip kaçtı.

IHA16 Aralık 2024 Pazartesi 10:34 - Güncelleme:
Kirli plan iflas etti! Araçlarını ateşe verip kaçtılar
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Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) temizlediği Münbiç'ten kaçan PKK/YPG'li teröristlerin çatışmalarda kullandıkları birçok aracı SMO'nun eline geçmemesi için ateşe verdikleri öğrenildi.

Suriye'nin kuzeyini terör örgütü PKK/YPG'den temizleme çalışmaları devam ediyor. Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) terör örgütlerinden temizlediği Münbiç ilçesinde ise geriye sadece PKK/YPG'nin bıraktığı mühimmat dolu çok sayıda araç kaldı. Yaklaşık 8 yıldır Münbiç'te kontrolü elinde tutan PKK/YPG'nin, araçları SMO'nun eline geçmemesi için ateşe verdikleri ve yaya olarak tünellere girip kentten kaçtıkları öğrenildi.

SMO, kentteki patlamamış mühimmat dolu araçların kaldırılacağını belirtti.

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