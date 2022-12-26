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Dünya

Kış fırtınası ABD'de 34 can aldı

ABD'nin kuzey, güney ve doğusunda etkili olan kış fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi. Ülkenin kuzey ve doğusunda fırtına etkisini kaybederken, güneyde hala buzlanma uyarıları yapılıyor.

DHA26 Aralık 2022 Pazartesi 10:59 - Güncelleme:
Kış fırtınası ABD'de 34 can aldı
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ABD medyası, kış fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısının 34'e ulaştığını, yetkililerin can kaybının artmasından endişe duyduklarını duyurdu. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), kış fırtınasının en sert geçtiği Montana da dahil kuzeyde ve doğuda hayatın normale dönmeye başladığını ifade ederken, güneydeki Alabama eyaletinde ve Florida'nın kuzeyinde buzlanma uyarılarını yineledi. Can kayıplarının New York, Nebraska, Oklahoma, Kansas ve Colorado eyaletlerinde meydana geldiği, ülke nüfusunun yüzde 60'ının fırtına nedeniyle olumsuz etkilendiği açıklandı.

KANADA'DA 4 CAN KAYBI

Öte yandan Kanada'da da yolcu otobüsü buzlu yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kanada polisi, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 53 kişinin yaralandığını duyurdu. Polisten yapılan açıklamada, "Yol koşulları, yol yüzeyindeki buz ve kar ile birlikte yağmur ve dolu yağması nedeniyle çok kötü olarak tanımlandı. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor" denildi.

  • kış fırtınası
  • can kaybı

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