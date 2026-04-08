  • Kısa menzilli balistik füze atışı! Zamanlaması dikkat çekti
Dünya

Kısa menzilli balistik füze atışı! Zamanlaması dikkat çekti

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi yönüne çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurdu. Gelişmenin zamanlaması dikkat çekti.

İHA8 Nisan 2026 Çarşamba 09:28
Kısa menzilli balistik füze atışı! Zamanlaması dikkat çekti
Orta Doğu'da ABD ile İran arasında 2 haftalık ateşkese varılırken, bu kez Kore Yarımadası ve çevresinde hareketlilik yaşandı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 08.50 sıralarında Doğu Denizi (Japon Denizi) istikametine çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlattığı bildirildi. Kuzey Kore'nin Wonsan bölgesinden fırlatılan füzelerin yaklaşık 240 kilometre mesafe katettiği aktarılarak, "Ordumuz, Güney Kore-ABD ortak savunma duruşu çerçevesinde Kuzey Kore'nin hareketlerini yakından izlemekte ve herhangi bir provokasyona ezici bir şekilde yanıt verme kararlılığını sürdürmektedir" denildi. Kuzey Kore'nin dün gerçekleştirdiği bir diğer füze denemesinin ise fırlatmadan kısa süre sonra başarısız olduğunun değerlendirildiği aktarıldı.

ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Son füze denemelerinin Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un Kuzey Kore'ye daha önce gönderilen insansız hava araçlarının (İHA) Pyongyang ile gereksiz askeri gerilime yol açtığı yönündeki açıklamalarının ardından gelmesi dikkat çekti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, Lee'nin açıklamalarını "açık sözlü ve açık fikirli" bir tutum şeklinde nitelendirerek, Seul'e Pyongyang'a karşı "herhangi bir pervasız provokasyondan kaçınma" uyarısı yapmıştı.

