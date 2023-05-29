Kişida, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Dünya liderlerinden, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

Japonya Başbakanı Kişida, Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla yayımladığı açıklamasında, "Yeniden Cumhurbaşkanı seçilmeniz dolayısıyla Japonya hükümeti ve Japon halkı adına kalpten tebriklerimi bildiriyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Japonya'nın, batıda ve doğuda birbirinden uzak olsa da tarihi ve güçlü ilişkilere sahip olduğunu vurgulayan Kişida, iki ülke diplomatik ilişkilerinin 2024'te 100. yılına erişeceğini anımsattı.

Gelecek 100 yılda her alanda güçlü ilişkiler geliştirmeyi arzu ettiğini belirten Kişida, Rusya-Ukrayna krizi dahil dünyanın karşı karşıya olduğu sorunların çözümünde Türkiye ile birlikte çalışmak istediğini aktardı.

Japon Başbakan Kişida, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Sağlığınızın devam etmesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin daha da gelişmesi için içtenlikle dua ediyorum." ifadesini kullandı.