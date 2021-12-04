Kısıtlamalara rağmen sokağa çıkıp protesto ettiler

AA 4 Aralık 2021 Cumartesi 21:16 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 21:16

Avusturya'nın farklı eyaletlerinin yanı sıra komşu ülkelerden de gelen binlerce gösterici başkentin tarihi meydanlarından Heldenplatz'da toplandı.



Avusturya ve çeşitli Avrupa ülkelerine ait bayrakların taşındığı gösteride, "Aşı zorunluluğuna hayır", "Tedbirler hemen kaldırılsın", "Özgürlük" yazılı pankartlar açıldı.

Burada yapılan konuşmalarda, özellikle Şubat 2022'de uygulanması öngörülen aşı zorunluluğuna tepki gösterilirken, iktidarın salgınla mücadele stratejisi eleştirildi.

- YENİ BAŞBAKAN GÖSTERİCİLERİN HEDEFİNDE

Eski Başbakan Sebastian Kurz'un siyaseti bırakacağını açıklamasının ardından, Kovid-19 önlemleri karşıtlarına yönelik sert tutumuyla bilinen İçişleri Bakanı Karl Nehammer'in başbakanlık koltuğuna oturacak olmasına tepki gösteren protestocular, "erken seçim ve istifa" sloganları attı.

Konuşmaların ardından 40 binin üzerindeki gösterici grubu, Viyana'nın tarihi merkezini çevreleyen Ring Caddesi'ni trafiğe kapatarak yürüdü.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gösteride, aşırı sağcı gruplarla emniyet güçleri arasında yer yer arbede yaşandı.

Viyana Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polise mukavemetten bazı göstericilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Bu arada başka bir grup da Kovid-19 önlemleri karşıtlarını protesto etti.

- 20 GÜN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Avusturya'da günlük vaka sayılarındaki artış nedeniyle iktidar, 22 Kasım'dan itibaren 20 gün geçerli olacak sokağa çıkma kısıtlaması kararı almıştı.

Hükümet aşıya ilginin düşüklüğü nedeniyle 1 Şubat 2022'de aşı zorunluluğunun hayata geçirilmesinin planlandığını duyurmuştu.

