Kıta ötesinden Türkiye itirafı: Güven yeni bir seviyeye ulaştı

ABD medyası, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını konu alan barış zirvesini gündemine aldı. 13 Ekim'deki zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanı katıldı.

Başkan Erdoğan'ın "Gazze diplomasisinin Türkiye'nin bölgesel gücünü yeniden tesis edeceğini" yazan ABD merkezli FOX News televizyonu, ABD Başkanı Trump'ın zirvedeki sözlerine hatırlattı.

ABD'li merkezli TV kanalı, Şarm El-Şeyh'te Gazze'deki ateşkes anlaşmasının kutladığı sırada Trump'ın Başkan Erdoğan'ı övdüğünü belirtti. ABD medyası yayınladığı haberinde, "Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'deki ateşkesin sağlanmasında liderliğini takdir etti." dedi.

"DÜNYANIN EN GÜÇLÜLERİNDEN BİRİ" SÖZLERİNİ HATIRLATTILAR

ABD medyası haberinde Trump'ın Başkan Erdoğan hakkındaki şu sözlerine yer verdi:

"Uzun zamandır arkadaşım olan bir adam. Neden sert insanları yumuşak ve rahat insanlardan daha çok sevdiğimi bilmiyorum. Türkiye'den gelen bu beyefendi dünyanın en güçlülerinden biri. Sert bir adam ama benim arkadaşım."

Başkan Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'deki askeri eylemlerini kınadığını yazan ABD medyası, eski bir üst düzey İsrail istihbarat yetkilisinin kendilerine konuştuğunu bildirdi.

"WASHİNGTON İLE ANKARA ARASINDAKİ GÜVENİN YENİ BİR SEVİYEYE ULAŞTI"

ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilere değinen Amerika basını haberinde, "Trump'ın kamuoyundaki övgüsü, Washington ile Ankara arasındaki güvenin yeni bir seviyeye ulaştığını gösterdi. Türk basınında çıkan haberlere göre, Erdoğan, Trump tarafından bizzat davet edilen Netanyahu'nun zirveye katılabileceği bilgisini aldıktan sonra uçağını Mısır'a indirmeyi reddetti. Türkiye Cumhurbaşkanı, ancak İsrail liderinin zirveye katılmayacağı doğrulandıktan sonra inmeyi kabul etti." ifadelerine yer verdi.

ABD medyası haberinde Mind Israel Düşünce Kuruluşunun Başkan Yardımcısı Avner Golov'un Türkiye hakkındaki sözlerine de yer verdi.

Haberde Golov'un şu ifadeleri kullanıldı;

"İsrail açısından, Tahran'dan batıya doğru Irak, Lübnan, Suriye ve İsrail üzerinden uzanan bir İran kara köprüsü olmamalı. En büyük zorluk İran olmaya devam ediyor. Ancak bu boşluğun içinde artık Türkiye ve Katar eksenini görüyoruz. Katar para getiriyor; Türkiye ise bölgesel bir güç olarak nüfuz sağlıyor."

"ANLAŞMADA ASIL KAZANAN TÜRKİYE VE KATAR OLDU"

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi'nde kıdemli direktör olarak görev yapan Golov açıklamalarının devamında, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasına ilişkin "Mevcut anlaşmada asıl kazananlar Türkiye ve Katar. Anlaşmadan önce Erdoğan zaten önemli bir aktördü." dedi.

