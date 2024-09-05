İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Eylül 2024 Perşembe / 2 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9529
  • EURO
    37,8428
  • ALTIN
    2744.54
  • BIST100
    9936.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kıtlıkla karşıya kalan insan sayısı 2023'te 705 bin iken, 2024'te 1,9 milyona ulaştı
Dünya

Kıtlıkla karşıya kalan insan sayısı 2023'te 705 bin iken, 2024'te 1,9 milyona ulaştı

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından oluşturulan Gıda Krizine Karşı Küresel Ağ'ın hazırladığı Küresel Gıda Krizi Raporu'nun yıl ortası güncellemesine göre, 'felaket/kıtlık' düzeyiyle karşı karşıya kalan ya da kalması beklenen insan sayısı 2023'te 705 bin iken, 2024'te 1,9 milyona ulaştı.

AA5 Eylül 2024 Perşembe 22:11 - Güncelleme:
Kıtlıkla karşıya kalan insan sayısı 2023'te 705 bin iken, 2024'te 1,9 milyona ulaştı
ABONE OL

BM'nin Roma merkezli kuruluşları FAO ile WFP, Avrupa Birliği ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Gıda Krizine Karşı Küresel Ağ, raporunun yıl ortası güncellemesini açıkladı.

Güncellenmiş rapor, çatışma, aşırı iklim olayları ve ekonomik şokların açlığı artırmaya ve bu nedenle akut gıda güvensizliğinin yüksek çıkmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Raporda, IPC 5. aşama, yani "felaket/kıtlık" düzeyiyle karşı karşıya kalan ya da kalması beklenen insan sayısının, 2023'te 5 ülke veya bölgede 705 bin iken 2024'te 4 ülke veya bölgede 1,9 milyona çıkarak iki katından fazla artış gösterdiği ifade edildi. Bu sayının raporda kaydedilen en yüksek sayı olduğu ve Sudan ile Gazze Şeridi'ndeki çatışmalar nedeniyle arttığı belirtildi.

SUDAN VE GAZZE

Güncellenmiş raporda, Sudan'da Zamzam kampında "felaket/kıtlık" düzeyinin devam ettiği ve bu durumun Ekim 2024'e kadar süreceğinin öngörüldüğü bilgisi verildi.

Ülkenin diğer birçok bölgesinin de kıtlık riski altında olduğu ancak ulaşılması zor yerlerde yeterli veri analizi yapılmadığı belirtilen raporda, "Sudan'da 25,6 milyon kişinin, haziran-eylül döneminde yüksek seviyede akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu tahmin ediliyor. Bu, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 26'lık bir artış anlamına geliyor. Çatışma, bölgesel gıda ve beslenme güvenliği üzerinde de ciddi sonuçlar doğurdu ve 2 milyondan fazla insanın komşu ülkelere, özellikle Çad ve Güney Sudan gibi büyük gıda krizleri yaşayan ülkelere kaçmasına neden oldu." ifadeleri yer aldı.

İsrail saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nin, Küresel Gıda Krizleri Raporu tarihindeki "en şiddetli gıda krizi çeken yer" olarak kalmaya devam ettiği belirtilen raporda, "Mart ile Nisan 2024 arasında 2,2 milyon nüfusun tamamı halen acil gıda ve geçim yardımına ihtiyaç duyuyor." denildi.

8 ÜLKE ACİL DURUM DÜZEYİNDE

Raporda, Ağustos 2024 itibarıyla 1 milyondan fazla insanı IPC 4. aşama, yani "acil durum" düzeyinde olan 8 ülke de sıralandı. Bu ülkelerin, Sudan (8,5 milyon kişi), Afganistan (3,6 milyon kişi), Kongo Demokratik Cumhuriyeti (2,9 milyon kişi), Myanmar (2,7 milyon kişi), Güney Sudan (2,3 milyon kişi), Pakistan (2,2 milyon kişi), Haiti (1,6 milyon kişi) ve Nijerya (1 milyon kişi) olduğu belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.