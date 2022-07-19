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Dünya

Kıyıya vuran dev dalgalar düğünü böldü

Hawaii Adası'nda deniz kıyısındaki Hulihe'e Sarayı'nda gerçekleştirilen düğün töreni, kıyıya vuran dev dalgalarla bölündü.

IHA19 Temmuz 2022 Salı 15:35 - Güncelleme:
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ABD'ye bağlı, Büyük Okyanus'ta yer alan Hawaii'nin güney kıyılarında görülen dalgalar evlere ve işyerlerine kadar ulaştı. Yollar göle dönerken, bir düğün töreni de dalgalar nedeniyle kesintiye uğradı. Dev dalga, Kailua-Kona'da yer alan Hulihe'e Sarayı'ndaki düğünün başlangıcından 5 dakika önce kıyıya vurdu, törenin yapılacağı alan sular altında kaldı. Masa ve sandalyeler devrilirken, ıslanan misafirler panikle kaçıştı. Ancak tören, tüm olumsuzluklara rağmen bir süre sonra başladı.

Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yapılan açıklamada, yüksekliği 6 metreden fazla olan dev dalgaların iklim değişikliğine bağlı deniz seviyesinin yükselmesinden kaynaklandığı belirtildi. Meteorolog Chris Brenchley, dalgaları "Onlarca yılın en büyüğü" olarak nitelendirdi.

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