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Dünya

Kız arkadaşını öldürüp parçalara ayırmıştı... Cani profesörün cezası belli oldu

Rusya'da öğrencisi ve kız arkadaşı Anastasya Yeşçenko'yu öldürdükten sonra cesedini parçalara ayıran tarih profesörü Oleg Sokolov'un cezası açıklandı.

AA26 Aralık 2020 Cumartesi 09:11 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 09:36
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Rusya'nın önde gelen tarihçilerinden Profesör Oleg Sokolov (64), öğrencisi ve kız arkadaşı Anastasya Yeşçenko'yu öldürdüğü gerekçesiyle 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sokolov'un 24 yaşındaki Yeşçenko'yu öldürdüğü ve yasa dışı silah bulundurduğu gerekçesiyle St. Petersburg kentindeki Oktyabrskiy Bölge Mahkemesinde yargılandığı davada karar duruşması yapıldı.

Mahkeme tarafından suçlu bulunan Sokolov, 12 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Sokolov, Kasım 2019'da Yeşçenko'yu aralarında geçen tartışmanın ardından öldürmüş, cesedini parçalara ayırmıştı.

Kız arkadaşının parçalarını St. Petersburg'daki nehre atan Sokolov, yakalanmasının ardından suçunu kabul etmişti.

St. Petersburg Devlet Üniversitesi Tarih Enstitüsü öğretim üyesi ve dünyanın sayılı Napolyon uzmanlarından biri olarak gösterilen Sokolov'a Fransa'nın en yüksek düzeyli nişanı "Legion d'honneur" verilmişti.

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