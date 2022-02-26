Star Gazetesi 26 Şubat 2022 Cumartesi 13:31 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 13:34





Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Kiev şu ana kadar 3500'den fazla Rus askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Ölen Rus askerlerine ilişkin açıklama yapan Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi yaptığı açıklamada, 'Kızıl Haç Komitesi'nin, Rus askerlerinin cesetlerinin Rusya Federasyonu'na götürülmesine yardım etmesini istiyoruz. Binlerce işgalci cesedi var. Bu insani bir ihtiyaç ve Rus işgalcilerin cesetlerinin Ukrayna'dan ayrılmasını istiyoruz.' çağrısında bulundu.

'UKRAYNA TOPRAKLARINDA KAÇ CESET OLDUĞUNU GÖRSÜNLER'

Ukrayna'nın Geçici İşgal Altındaki Topraklarının Yeniden Entegrasyonundan Sorumlu Bakan Irina Vereshchuk, Kızıl Haç'ın Rus askerlerinin cesetlerini Rusya'ya götürmesini istedi.

Vereshchuk, 'Rusya Federasyonu'na götürün. Rusya Federasyonu'nun bugün Ukrayna topraklarında kaç ceset, kaç işgalcinin yattığını bilmesi gerekiyor." dedi.

Rusya'nın kadınlarına da seslenen Vereshchuk, 'Oğullarınızı, kocalarınızı durdurun. Yoksa bu cesetlerden binlercesi olacak." ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi