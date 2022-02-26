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Dünya

Kızıl Haç'a çağrı: Cesetleri Rusya'ya götürün! Ukrayna'da kaç Rus askeri cesedi olduğunu görsünler

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nden Rus askerlerinin cesetlerinin Rusya Federasyonu'na götürülmesine yardım etmesini istedi. Açıklamada, 'Binlerce ceset var. Bunların Ukrayna'dan ayrılmasını istiyoruz.' çağrısına yer verildi.

Star Gazetesi26 Şubat 2022 Cumartesi 13:31 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 13:34
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Kiev şu ana kadar 3500'den fazla Rus askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Ölen Rus askerlerine ilişkin açıklama yapan Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi yaptığı açıklamada, 'Kızıl Haç Komitesi'nin, Rus askerlerinin cesetlerinin Rusya Federasyonu'na götürülmesine yardım etmesini istiyoruz. Binlerce işgalci cesedi var. Bu insani bir ihtiyaç ve Rus işgalcilerin cesetlerinin Ukrayna'dan ayrılmasını istiyoruz.' çağrısında bulundu.

'UKRAYNA TOPRAKLARINDA KAÇ CESET OLDUĞUNU GÖRSÜNLER'

Ukrayna'nın Geçici İşgal Altındaki Topraklarının Yeniden Entegrasyonundan Sorumlu Bakan Irina Vereshchuk, Kızıl Haç'ın Rus askerlerinin cesetlerini Rusya'ya götürmesini istedi.

Vereshchuk, 'Rusya Federasyonu'na götürün. Rusya Federasyonu'nun bugün Ukrayna topraklarında kaç ceset, kaç işgalcinin yattığını bilmesi gerekiyor." dedi.

Rusya'nın kadınlarına da seslenen Vereshchuk, 'Oğullarınızı, kocalarınızı durdurun. Yoksa bu cesetlerden binlercesi olacak." ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi

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