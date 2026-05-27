Kızılay Pakistan'da gönülleri fethetti: 4 bin 700 aileye kurban eti ulaştırılacak

Türk Kızılay, Pakistan'ın Lahor kentinde vekaleten kurban kesimi gerçekleştirdi. Kesilen 200 büyükbaş kurbanlığın etleri yaklaşık 4 bin 700 aileye dağıtılacak.

IHA27 Mayıs 2026 Çarşamba 15:21 - Güncelleme:
Türk Kızılay tarafından her yıl düzenlenen vekaleten kurban kesimi, bu sene Pakistan'ın Lahor kentinde gerçekleştirildi. Organizasyonda 200 büyükbaş kurbanın kesimi yapıldı. Pakistan Delegasyon Başkanı Beyza Taner, Pakistan'da 2005 yılından itibaren çeşitli alanlarda yardım faaliyetleri yapıldığına değinerek, "2026 kurban programı kapsamında Pakistan'ın Lahor bölgesinde kesimlerimizi gerçekleştireceğiz inşallah. 200 büyükbaş hayvan, bin 400 hisse olmak üzere birinci gün kesimlerimiz sağlanacak. İkinci ve üçüncü gün dağıtımlarımız Lahor ve İslamabad başta olmak üzere 5 farklı bölgede sağlanıyor olacak" dedi.

"21 YILDIR FAALİYETLERİMİZ PAKİSTAN'IN TÜM BÖLGELERİNDE DEVAM EDİYOR"

Pakistan'ın kardeş ülke olduğunu ifade eden Taner, "2005 yılındaki Keşmir depremi kapsamında aslında ilk faaliyetlerimiz başladı. Türk Kızılay'ın ilk delegasyon başkanlığı da oluyor. Yurtdışında 2005 yılından bu yana yani yaklaşık 21 yıldır faaliyetlerimiz Pakistan'ın tüm bölgelerinde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"YAKLAŞIK 4 BİN 700 AİLEYE DAĞITIMINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

23 yıldır Türk Kızılay'da görev yaptığını belirten İsmail Çelikyay ise, "Burada değerli Kızılay gönül bağışçılarımızın bize vermiş oldukları kurban vekaletlerini İslami şartlara uygun olacak şekilde hijyenik bir ortamda kesip, yaklaşık 4 bin 700 aileye dağıtımını gerçekleştireceğiz' dedi.

200 büyükbaş hayvanın kesileceğini belirten Çelikyay, "Birinci gün kesimlerimizi gerçekleştireceğiz, daha sonra etlerimizi uygun şartlarda soğutup, dondurup beşer kiloluk paketler halinde ihtiyaç sahiplerine bayramın iki ve üçüncü günü dağıtımını gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

