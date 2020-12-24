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Dünya

Kızılay'dan Senegal'e maske dağıtımı

Türk Kızılay Senegal'de cezaevlerine maske ve ateşölçer dağıttı.

AA24 Aralık 2020 Perşembe 22:05 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 22:05
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Türk Kızılay Senegal Delegasyonu, 8 cezaevine dağıtılmak üzere 10 bin maske ve 25 ateşölçeri Senegal Kızılhaçı'na teslim etti.

Türk Kızılay Senegal Delegasyonu Başkanı Abdullah Kaya, N95 tipi 40 bin maske ve 1000 ateşölçeri 4 Aralık'ta Senegal Kızılhaçı Genel Başkanı Bafou Ba ile Dakar bölgesinde yer alan 8 cezaevine dağıtılmak üzere Cezaevleri Genel Müdürlüğüne ilettiklerini söyledi.

Cezaevleri Genel Müdürlüğü yetkililerinin, hem Senegal Kızılhaçına hem de Türkiye'ye teşekkür ettiğini kaydeden Kaya, maskelerin, gardiyan, mahkum ve ziyaretçilere dağıtılacağını ifade etti.

Kaya, maske ve ateşölçer dağıtımına ilerleyen günlerde devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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