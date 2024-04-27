İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2024 Cumartesi / 19 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4504
  • EURO
    34,829
  • ALTIN
    2438.67
  • BIST100
    9915.62
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kızıldeniz açıklarında bir gemi füze saldırısına uğradı! Husiler üstlendi
Dünya

Kızıldeniz açıklarında bir gemi füze saldırısına uğradı! Husiler üstlendi

İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), Yemen'in güneybatısındaki Meha kenti açıklarında bir gemiye füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

AA27 Nisan 2024 Cumartesi 11:49 - Güncelleme:
Kızıldeniz açıklarında bir gemi füze saldırısına uğradı! Husiler üstlendi
ABONE OL

UKMTO'nun X sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, bir geminin, Kızıldeniz'de Meha'ya 14 mil uzaklıkta 2 saldırıya uğradığı kaydedildi.

İlk saldırının gemi yakınlarında gerçekleştiği, 2 füzeyle gerçekleşen ikinci saldırıda ise gemide hasar oluştuğu belirtildi.

- SALDIRIYI HUSİLER ÜSTLENDİ

İran destekli Husiler, söz konusu gemiye yönelik saldırıyı üstlendi.

Yapılan açıklamada, "İngiliz petrol gemisi Andromeda Star'ın Kızıldeniz'de füzelerle tam isabet vurulduğu" kaydedildi ancak ayrıntı verilmedi.

Öte yandan, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı televizyon konuşmasında, ülkenin kuzeyindeki Sada kentinde bir Amerikan insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Seri, MQ-9 tipi İHA'nın, Sada semalarında füzeyle vurulduğu ve düşürüldüğünü aktardı.

Seri, Gazze'deki abluka ve saldırılar son buluncaya dek askeri "operasyonlara" devam edeceklerini vurguladı.

- CENTCOM: İNGİLTERE'YE AİT GEMİ HAFİF HASAR ALDI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Husilerin kontrolündeki bölgeden üç gemisavar balistik füze fırlatıldığı kaydedildi.

Füzelerin "MV MAISHA" isimli Barbados bandıralı ve "MV Andromeda Star" adlı İngiltere'ye ait Panama bandıralı bir geminin yakın çevresine gönderildiği aktarılan açıklamada, "MV Andromeda Star"ın hafif hasar aldığı belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin gemileri ya da ticaret gemilerine herhangi bir zarar gelmediği ifade edildi.

- KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.