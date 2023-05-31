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Dünya

Kızıldeniz eyaletinde OHAL üç ay uzatıldı

Sudan'ın doğusundaki Kızıldeniz eyaletinde geçen ay ilan edilen olağanüstü hal (OHAL), bu geceden itibaren 3 ay süreyle uzatıldı.

AA31 Mayıs 2023 Çarşamba 04:02 - Güncelleme:
Kızıldeniz eyaletinde OHAL üç ay uzatıldı
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Resmi haber ajansı SUNA'ya göre, Vali Fethullah el-Hac Ahmed, OHAL'in uzatılmasına dair kararname yayınladı.

Kızıldeniz Güvenlik Komitesi, eyalete sızan uyuyan hücrelerin yakalandığını duyurdu.

Komite, sokağa çıkma yasağı uygulaması ve kontrol noktalarını artırmak gibi sıkı önlemler aldıklarını belirtti.

Ulusal basındaki haberlere göre valilik, Port Sudan kentinde saat 23.00'ten sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Söz konusu kararların nisan ortasından bu yana ordu ile çatışan paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri milislerinin eyalete sızması sebebiyle ve mevcut uyuyan hücrelerinin etkisiz hale getirilmesi amacıyla alındığı kaydedildi.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Ordu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegre edilmesini istemiş, HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve tırmanan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

2019'da darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminde Darfur'da isyancılara karşı savaşmak, sınırları korumak ve asayişi sağlamak amacıyla milis yapılanma şeklinde oluşturulan ve giderek daha bağımsız bir yapıya kavuşan HDK'nin on binlerce mensubu bulunuyor.

Ülke içinde bir milyondan fazla kişinin yerlerinden edildiğini belirten Birleşmiş Milletler, çatışmalar nedeniyle 300 bin kişinin de çevre ülkelere kaçtığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 850 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 500 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Sudan'da tarafların 29 Mayıs'ta mevcut ateşkesi 5 gün daha uzatma kararına rağmen çatışmalar sürüyor.

Ülkenin doğusunda Kızıldeniz kıyısındaki Port Sudan şehri, ülkenin tek faal uluslararası havalimanına, tek limanına sahip olması ve iç çatışmalar nedeniyle hükümet kurumları ve yabancı misyonlara ev sahipliği yapması nedeniyle iki taraf için de stratejik önem taşıyor.

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