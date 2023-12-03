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Dünya

Kızıldeniz'de ABD savaş gemisine saldırı! Pentagon duyurdu

Pentagon, Kızıldeniz'de bir ABD savaş gemisi ve birçok ticari gemiye saldırıldığını açıkladı.

AA3 Aralık 2023 Pazar 20:16 - Güncelleme:
Kızıldeniz'de ABD savaş gemisine saldırı! Pentagon duyurdu
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ABD Savunma Bakanlığı, Kızıldeniz'de bir Amerikan savaş gemisi ve çok sayıda ticari geminin saldırıya uğradığını duyurdu.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Kızıldeniz'de gerçekleşen saldırıların İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla bağlantılı olabileceği belirtildi.

BİLGİ GELDİKÇE PAYLAŞACAKLARINI DUYURDULAR

Açıklamada, "Kızıldeniz'deki USS Carney (destroyer) ve ticari gemilere yönelik saldırılara ilişkin raporların farkındayız ve bilgi geldikçe paylaşacağız." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların kimin tarafından yapıldığına dair bilgi paylaşılmadı.

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