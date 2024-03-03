İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2024 Pazar / 23 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,3879
  • EURO
    34,0706
  • ALTIN
    2100.98
  • BIST100
    9097.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kızıldeniz'de çevre felaketi! Husilerin vurduğu amonyum sülfat yüklü İngiliz gemisi battı
Dünya

Kızıldeniz'de çevre felaketi! Husilerin vurduğu amonyum sülfat yüklü İngiliz gemisi battı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 18 Şubat'ta Husi füzesinin isabet ettiği ticari geminin 2 Mart 02.15 sıralarında battığını duyurdu.

DHA3 Mart 2024 Pazar 10:10 - Güncelleme:
Kızıldeniz'de çevre felaketi! Husilerin vurduğu amonyum sülfat yüklü İngiliz gemisi battı
ABONE OL

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "Belize bandıralı, Birleşik Krallık'a ait dökme yük gemisi MV Rubymar, 18 Şubat'ta İran destekli Husi teröristlerin gemisavar balistik füzesiyle vurulduktan sonra 2 Mart günü saat 02.15 sularında Kızıldeniz'de battı. Gemi saldırıdan bu yana yavaş yavaş su almaya başlamıştı" denildi.

GEMİDE AMONYUM SÜLFAT VARDI

CENTCOM, gemide amonyum sülfat bulunduğunu ve bunun çevreye zararlı olduğuna dikkat çekerek, "Geminin taşıdığı yaklaşık 21 bin metrik ton amonyum fosfat sülfat gübresi Kızıldeniz'de çevresel bir risk oluşturmaktadır. Yoğun nakliye şeritlerinden geçen diğer gemiler için de yüzey altı etki riski oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

ABD medyası, geminin hedef alındığı gün 24 mürettebatının kurtarıldığını duyurdu. Rubymar, Husi saldırısı sonrası batan ilk ticari gemi oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.