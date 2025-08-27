İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2025 Çarşamba / 4 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0429
  • EURO
    47,7918
  • ALTIN
    4481.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kızıldeniz'de dev yatırım: 220 milyon dolara dört imza
Dünya

Kızıldeniz'de dev yatırım: 220 milyon dolara dört imza

Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Çin ile ortaklaşa 220 milyon dolarlık “Atom Solar Egypt” projesini hayata geçiriyor.

AA27 Ağustos 2025 Çarşamba 22:46 - Güncelleme:
Kızıldeniz'de dev yatırım: 220 milyon dolara dört imza
ABONE OL

Mısır Bakanlar Kurulundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Mustafa Medbuli, ülkenin kuzeyindeki El-Alameyn şehrinde "Atom Solar Egypt" adlı projeye ilişkin imza törenine katıldı.

Projenin, Kızıldeniz kıyısında Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'ne bağlı Suhna Sanayi Bölgesi'nde 200 bin metrekarelik bir alanda hayata geçirileceği belirtildi.

İnşaat ve deneme aşaması dahil üç yıl içerisinde bitmesi planlanan projeyle, 2 gigawatt güneş enerjisi paneli ve 1 gagawatt enerji depolama sistemi üretecek fabrikanın kurulacağı aktarıldı.

Projenin 220 milyon dolara mal olacağı ve 841 kişiye doğrudan istihdam sağlamasının beklendiği kaydedildi.

Çin'den JA Solar şirketinin proje kapsamında, Mısır'dan AHG, BAE'den Global South Utilities ve Bahreyn'den Infinity Capital adlı şirketlerle işbirliği yapacağı bilgisine yer verildi.

Zengezur Koridoru: Tarihten jeopolitiğe uzanan yol

ÖNERİLEN VİDEO

Balıklama atlayış sonu oldu... O anları arkadaşı kameraya aldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.