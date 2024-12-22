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Dünya

Kızıldeniz'de gerilim tırmanıyor: ABD'nin savaş uçağı havada imha edildi

Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de ABD ordusuna ait F-18 tipi bir savaş uçağını havada imha ettiklerini duyurdu.

AA22 Aralık 2024 Pazar 20:20 - Güncelleme:
Kızıldeniz'de gerilim tırmanıyor: ABD'nin savaş uçağı havada imha edildi
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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, ABD ve İngiltere koalisyonunun Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarına karşı operasyon yapıldığını belirtti.

Seri, operasyonda "USS Harry S. Truman uçak gemisi ve ona ait muharip gemilerin hedef alındığını" ifade ederek, "8 füze ve 17 insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini" bildirdi.

Husilerin saldırısına Kızıldeniz'deki muharip gemilerin karşı saldırı yaptığına dikkati çeken Seri, bu esnada ABD ordusuna ait F-18 tipi bir savaş uçağının düştüğünü aktardı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "USS Harry S. Truman" uçak gemisinde operasyon yürütülürken "USS Gettysburg" kruvazöründen "F/A-18" savaş uçağına "yanlışlıkla ateş açıldığı" kaydedilmişti.

Uçaktaki iki pilotun fırlatma koltuğu sistemiyle kurtulduğu ancak tahliye sırasında birinin hafif yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, olay "dost ateşi vakası" olarak değerlendirilmişti.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Yanlışlıkla F-18'lerini düşürdüler

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

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