İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2024 Cumartesi / 7 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1302
  • EURO
    35,1243
  • ALTIN
    2227.09
  • BIST100
    8828.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kızıldeniz'de köpürüyor! 6 ülkeden Husilere ''saldırıları durdurun'' çağrısı
Dünya

Kızıldeniz'de köpürüyor! 6 ülkeden Husilere ''saldırıları durdurun'' çağrısı

İsrail'in Gazze katliamları sebebiyle Kızıldeniz'de ABD ve İngiltere'ye ait ticari gemileri hedef alan Yemen'deki Husilere yönelik tepkiler büyüyor. Son olarak 6 ülkenin büyükelçilikleri tarafından Husiler'e Kızıldeniz'de saldırılarını durdurma çağrısı geldi.

AA14 Mart 2024 Perşembe 02:16 - Güncelleme:
Kızıldeniz'de köpürüyor! 6 ülkeden Husilere ''saldırıları durdurun'' çağrısı
ABONE OL

Yemen'deki ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada, Japonya ve Yeni Zelenda büyükelçilikleri, İran destekli Husilere Kızıldeniz'de saldırılarını derhal durdurması çağrısında bulundu.

Büyükelçiliklerin açıklaması İngiltere Büyükelçiliğinin sosyal paylaşım sitesi X'teki hesabından yayımlandı.

"SALDIRILAR YEMEN HALKINA ZARAR VERİYOR" DENİLDİ

Açıklamada, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırıları kınanarak, bu eylemlerin bölgede istikrarı sarsmaktan başka bir işe yaramadığı ve Yemen halkına zarar verdiği vurgulandı.

Aden Körfezi'nde "M/V True Confidence" adlı ticari gemiye düzenlenen ve üç mürettebatın öldüğü saldırıdan derin endişe duyulduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu saldırıların derhal durdurulması çağrısı yapıldı.

HUSİLER ÇOK SAYIDA AMERİKAN GEMİSİNİ HEDEF ALDI

Yemen'deki İran destekli Husiler, 6 Şubat'ta Aden Körfezi'nde bir Amerikan gemisini çok sayıda füzeyle hedef aldıklarını ve gemide yangın çıktığını duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da (CENTCOM), İran'ın desteklediği Husiler tarafından fırlatılan bir gemisavar balistik füzenin Aden Körfezi'nden geçmekte olan Barbados bandıralı "M/V True Confidence" adlı yük gemisine isabet ettiğini ve mürettebattan 3 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.