İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2024 Çarşamba / 2 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,4956
  • EURO
    36,6238
  • ALTIN
    2588.3
  • BIST100
    9976.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kızıldeniz'deki gelişmeler Mısır ekonomisine darbe vuruyor
Dünya

Kızıldeniz'deki gelişmeler Mısır ekonomisine darbe vuruyor

Soykırımcı İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye destek amacıyla Yemen açıklarında seyreden ticari gemileri hedef alan Husilerin eylemleri Mısır ekonomisini olumsuz yönde etkiliyor. Konu hakkında açıklama yapan Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığına yönelik tehditlerin ülke ekonomisini doğrudan etkilediğini söyledi.

AA7 Ağustos 2024 Çarşamba 15:36 - Güncelleme:
Kızıldeniz'deki gelişmeler Mısır ekonomisine darbe vuruyor
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için başlatılan "Aspides" misyonunun operasyon komutanı Tuğamiral Vasileios Gryparis ile Kahire'de bir araya geldi.

MISIR EKONOMİSİ OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Gemilerin Kızıldeniz'den geçişi için güvenli bir ortam oluşturmak ve uluslararası denizcilik şirketlerine güven vermek için gösterilen çabaların önemine işaret eden Abdulati, "Süveyş Kanalı gelirlerinde büyük düşüşlere neden olan Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığına yönelik tehditler, Mısır ekonomisini doğrudan olumsuz etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Abdulati, benzeri görülmemiş gerginliğin gerçek nedenlerinin giderilmesi için çalışmanın zorunlu olduğunu belirterek, "gerçek sebebin İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları, suikastlar ve bölge ülkelerinin egemenliğini ihlallerine dair siyaseti olduğuna" vurgu yaptı.

Görüşmede, "Aspides" misyonunun operasyon komutanı Gryparis da tehditlere karşı deniz operasyonlarının savunma niteliğinden söz ederek Kızıldeniz'de Husilerin saldırılarına karşı elde ettikleri birçok başarı olduğunu kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlenmişti.

GEMİ GEÇİŞLERİ AZALDI

Süveyş Kanal İdaresinden temmuz ayında yayımlanan seyrüsefer istatistik raporuna göre, kanaldan 2023-2024 mali yılı boyunca toplam 20 bin 148 gemi geçiş yaparken, bir yıl önce ise aynı süre içinde 25 bin 911 gemi geçti.

Raporda, 2022-2023 mali yılı kanal geliri 9 milyar 400 milyon dolar, 2023-2024 mali yılı gelirlerinin 7 milyar 200 milyon dolar olduğuna dikkat çekildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.