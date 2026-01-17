KIZILELMA'nın başarısı KAAN'ı akıllarına getirdi: Türkiye'ye muazzam bir güç katacaklar

BAYKAR, Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının Mach 0.8 seyir hızına ulaşarak yeni bir performans test uçuşunu başarıyla tamamladığını duyurdu.

Şirketin resmi X hesabından yapılan açıklamada duyurulan bu kilometre taşı, Türkiye'nin jet motorlu insansız savaş uçağı programında önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor. İnsanlı savaş uçaklarıyla karşılaştırılabilir performans parametreleriyle çalışmak üzere tasarlanan KIZILELMA, Ankara'nın hava muharebesinin geleceğini yeniden tanımlama çabasının ön saflarında yer alıyor.

TCG ANADOLU VURGUSU

Söz konusu testi inceleyen yabancı basın, KIZILELMA'nın, konfigürasyona bağlı olarak yaklaşık 6 ila 8,5 ton arasında değişen maksimum kalkış ağırlığı sınıfında, içten ve kanat altında yaklaşık 1,5 ton silah yükü taşıyabilen, gizli, tek motorlu, uçak gemisi konuşlandırmasına uygun insansız bir savaş uçağı olarak tasarlandığını belirtti.

Baykar'a göre, önceki rakamlar tipik bir seyir hızının yaklaşık 0,6 Mach ve maksimum hızın 0,9 Mach civarında olduğunu gösteriyordu; son performans testi ise 0,8 Mach'lık sürekli bir seyir hızını doğrulayarak platformu geleneksel MALE dronlarından ziyade dördüncü nesil savaş uçaklarının performans sınırına yaklaştırdı.

Haberde, jetin gövdesinin, düşük görünürlüğe sahip bir gövdeyi, kanatlı delta aerodinamiği, çift eğimli dikey kuyrukları ve TCG Anadolu gibi kısa pistlerden ve hafif uçak gemilerinden operasyonlar için optimize edilmiş iç bölmeleri birleştirirken, AESA radarı, kızılötesi arama ve izleme ve elektro-optik hedefleme sistemleri, görüş ötesi angajmanlarla uyumlu çoklu sensörlü durumsal farkındalık sağladığı ifade edildi.

Haberde, 0,8 Mach seyir hızına ulaşmanın, KIZILELMA'ya modern savaş uçakları ve uzun menzilli hava savunma sistemleriyle aynı zaman-mekân geometrisinde çalışmak için gereken kinematik profili kazandırdığı belirtildi.

KIZILELMA'NIN BAŞARISI İLE KAAN'A DİKKATİ ÇEKTİLER

Türk Silahlı Kuvvetleri için, art yakıcı özelliğine, dahili silah taşıma kapasitesine ve görüş ötesi angajman potansiyeline sahip yüksek ses altı hızda uçan insansız savaş uçağının, F-16 ve KAAN gibi insanlı filolara tamamlayıcı bir unsur sunacağı, insanlı-insansız ekip çalışmasını, yoğunlaştırma taktiklerini ve Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz boğazlarında sürekli varlığı mümkün kılacağı vurgulandı.

Türk ordusuna muazzam bir katacağı ifade edilen KIZILELMA'nın, gelişmiş aerodinamik, yazılım tanımlı görev sistemleri ve uluslararası motor iş birliğini, zaman içinde yerli alt sistemlerin payını artırmayı da hedefleyen daha geniş bir yol haritası içinde bir araya getiren amiral gemisi bir program haline geldiği dile getirildi.

"TÜRKİYE SEÇKİN ÜLKELER ARASINDA"

Uluslararası alanda KIZILELMA'nın, Türkiye'yi jet motorlu insansız savaş uçakları geliştiren seçkin ülkeler arasına yerleştirdiği ve esnek maliyet, eğitim ve risk profillerine sahip modern hava gücü çözümleri arayan ortaklar için yüksek teknolojili hava sistemleri ihracatçısı olarak konumunu güçlendirdiği vurgulandı.

Performans testleri sırasında 0,8 Mach seyir hızının doğrulanması, KIZILELMA'nın iddialı bir konseptten gerçek bir savaş uçağı benzeri insansız platforma dönüşümünü pekiştirdiğinin altı çizildi. Türkiye ve müttefikleri için KIZILELMA'nın, hava sahasında caydırıcılık, güç gösterisi ve teknolojik egemenlik aracı olarak ortaya çıktığı dile getirildi.