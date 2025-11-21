Yunanistan merkezli Pentapostagma gazetesi, Türkiye'nin öncü teknoloji ve savunma sanayi şirketlerinden ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA radarını kullanan KIZILELMA'nın, 30 mil mesafeden F-16'ya kilitlenerek anlık konum, hız ve hedef bilgilerini GÖKDOĞAN füzesine kesintisiz olarak ilettiğini bildirdi.

KIZILELMA'nın, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden havalandığı ve F-16'larla birlikte uçuş formasyonunda test uçuşu gerçekleştirdiği ifade edildi. Söz konusu testte, milli radar ve mühimmat entegrasyonunun başarıyla gerçekleştirildiği vurgulandı.

GÖKDOĞAN FÜZESİNE KESİNTİSİZ İLETTİ

Uçuş sırasında KIZILELMA'nın, F-16 ile kola girerek insanlı savaş uçaklarıyla operasyonel uyumluluğunu gösterdiği, kanat altında TÜBİTAK SAGE üretimi GÖKDOĞAN hava-hava füzesi ile aerodinamik ve elektronik entegrasyonunun doğrulandığı aktarıldı.

Testin en önemli aşamalarından birinin Bayraktar KIZILELMA ile radar ve füze arasındaki haberleşme altyapısının doğrulanması olduğu ifade edildi.

ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA radarını kullanan KIZILELMA'nın, 30 mil mesafeden F-16'ya kilitlenerek anlık konum, hız ve hedef bilgilerini GÖKDOĞAN füzesine kesintisiz olarak ilettiğinin altı çizildi.

Haberde ayrıca, testin, veri bağlantısını doğruladığı ve görsel menzilin ötesindeki hedefleri etkisiz hale getirme yeteneğini ortaya koyduğu ifade edildi.

KIZILELMA'nın, Çorlu'dan havalandığı ifade edilen haberde, ortalama 15 bin feet irtifada 1 saat 45 dakika süren uçuşun, F-16'larla formasyon uçuşu ve milli radar ve mühimmat entegrasyonunun doğrulanmasının amaçlandığı dile getirildi.

ATİNA YÖNETİMİNE RAFALE VE F-35 ÇAĞRISI

Haberde, Türkiye'nin yerli savunma sanayiinin koordineli çabalarıyla, KIZILELMA, TB-3, ANKA gibi insansız hava araçlarının geliştirilmesiyle, İngiltere ve Katar-Umman'dan Eurofighter gibi savaş uçaklarının satın alınmasıyla, ABD'den F-35 ve F-16 VIPER savaş uçaklarının satın alınması çabalarıyla Ege ve Akdeniz'deki hava dengesini Yunanistan açısından iyice zora sokmaya çalıştığı vurgulandı.

Türkiye'nin ortaya koyduğu savunma atılımlarına karşı konulması gerektiği ifade edilen haberde, Yunanistan için 2026'nın zor bir yıl olacağı vurgulandı.

Son olarak, Türkiye'nin hava gücünün artmasına izin verilmemesi gerektiği ifade edilen haberde, acilen Fransa'dan ilave Rafale savaş uçağı ve İsrail'den kullanılmış en az 6 adet F-35 alınması için ABD'den onay alınması gerektiği aktarıldı.