Kızılhaç'tan Sudan çağrısı: Acımasız bir ölüm kabusuna hapsolmuş durumdalar

Egger, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Nisan 2023'ten bu yana devam eden yıkıcı çatışmaların milyonlarca Sudanlının hayatını etkilediğini vurgulayan Egger, "Çatışma ülke genelinde alevlendi, kentsel alanları ve kent merkezlerini sardı. Siviller, acımasız bir ölüm ve yıkım kabusuna hapsolmuş durumda." ifadelerine yer verdi.

Egger, son iki 2 yılda "insanlık dışı" çatışmalara şahit olduklarının, sivillerin öldürüldüğünün ve yaralandığının, evlerinin yağmalandığının ve geçim kaynaklarının yok edildiğinin altını çizdi.

Sudan'da, insani yardım ve ilk yardım ekibi çalışanlarının da kasıtlı olarak saldırıya uğradığına değinen Egger, "Çatışma, hastaneler, su istasyonları ve elektrik santralleri gibi sivil altyapılara yönelik kasıtlı saldırılarla daha ölümcül hale geliyor. Siviller çatışmada öldürülmezse, işleyen bir hastane olmadığı veya güvenli içme suyuna erişimleri olmadığı için ölebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Egger, Sudan'daki sivillere uygulanan dehşetin "savaşın kaçınılmaz sonuçları olarak" görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, ateşkesin, insanlara ihtiyaç duydukları rahatlama fırsatını vereceğini kaydetti.

Ateşkes öncesi savaş yasalarına saygı gösterilmesi çağrısında da bulunan Egger, "Son 2 yıldır yaşanan acıların çoğu, savaş kurallarına uyulmuş olsaydı önlenebilirdi. İnsani yardım fonlarındaki kesintiler bu sefaleti derinleştiriyor." ifadelerini kullandı.

SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALAR 3. YILINA GİRİYOR

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten beri devam eden ordu ve HDK arasındaki çatışmalar 3. yılına giriyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim, ekonomik alanlarında ciddi bir yıkıma yol açtı.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti.

Sudan ordusu, 23 ay sonra başkent Hartum'un büyük bir kısmında kontrolü sağlarken HDK, büyük kısmını elinde bulundurduğu ülkenin batısındaki Darfur'a yöneldi.

5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinin 4'ünü kontrol eden HDK, son eyalet olan Kuzey Darfur'un merkezi Faşir'i yaklaşık 1 yıldır kuşatıyor. Ordu ve müttefik güçler ise şehri savunmaya devam ediyor.