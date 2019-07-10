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KKTC Başbakanı Tatar: Bu çağda hala sigara içenin aklına şaşarım

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, 'Uyuşturucu illetinden kurtulmak için devlet hükümet toplum ve medyanın hep birlikte mücadele vermesi gerekir' dedi. Tatar, 'Vatandaşlarımıza sesleniyorum; vazgeçin bırakın bu sigarayı. Sigaradan vazgeçin. Hiçbir faydası yok, zararlı. Bu çağda hala sigara içenin aklına şaşarım.' dedi.

  • DHA
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Tatar, KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonunun düzenlediği 'Bağımlılıkla Mücadelede Medya ve İletişimin Rolü Çalıştayı' açılış törenine katıldı.
 
Komisyonun çalışmalarına değer verdiklerini, önemli olanın netice almak olduğunu belirten Tatar, şöyle devam etti:
 
"Gençlerin esenliği için bu illet nasıl artıyor, dağıtılıyor bulunmalı. Bu rakamlar nasıl, neden yükselir, sebebi ne, geri kalmış bölgelerde nasıl artıyor, fakirlik mi, eğitim düzeyi mi? Çalıştayın sonuçlarını önemseyeceğiz. Gereken duyarlılık ve hassasiyeti göstereceğiz. Aile eğitimi, toplum duyarlılığı ve medya ile birlikte çalışmalar yapmak ve bu illeti azaltmak görevimizdir. Nasıl bu illet ülkemize gelmeye devam ediyor? Güvenlik önlemlerimize rağmen nasıl geliyor, polis ve tüm birimlerle bu konuda seferberlik başlatmalıyız.  Eğitimde, okulda, aile içinde bu illetin zararı anlatılmalı. Öğretmenlere ailelere büyük görevler düşüyor. Altyapı güvenlik tedbirleri artırılmalı. Devlet denetimleri artırmalı. Medya bu illeti Afişe etmek değil kurtulmak için destek vermeli."
 
'VAZGEÇİN, BIRAKIN BU SİGARAYI'
 
Tatar, sigara rakamlarının kendisini ürküttüğünü de belirterek, "Sigarada dünya ortalaması üzerindeyiz. Vatandaşlarımıza sesleniyorum; vazgeçin bırakın bu sigarayı. Sigaradan vazgeçin. Hiçbir faydası yok, zararlı. Bu çağda hala sigara içenin aklına şaşarım. İçer içer bypass olunca bırakır. İçme de bypass´a gerek kalmasın" dedi.
 
Sağlık Bakanı Ali Pilli de  "Günü değil geleceği kurtarmak için çalışıyoruz" dedi. Pilli, "Bağımlı bireylere gerekli hizmeti verecek bir merkez konusunda süratle adımlar atılacak. Kısa ve uzun vadeli değerlendirmeler yapıyoruz. En kısa sürece açıklayacağız. Madde bağımlılığı içine düşen insanlar ve ailelere destek verilecek topluma kazandırılacak" diye konuştu.
 
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da sorunun sadece KKTC'de değil dünyada var olduğunu ve mücadelenin büyüyerek sürdüğünü kaydetti. Bakan Baybars, "Yayma özendirme gibi şeylerden medya gücünü kullananlar mahkum oldu. Türkiye'de bu var ama KKTC'de bu yasal düzenleme yok, ama tartışmalı mıyız, medya ne kadar sorumlu tutulmalı, ülkedeki mevzuat boşluğu doldurulup doldurulmamalı mı tartışılmalı" dedi.
 
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da ülkede bir çok veri eksikliği olduğu için rakamların rastgele verildiğini, ancak uyuşturucu konusunda araştırmaların titizlikle yapıldığını söyledi.
 
'SİGARA KULLANIMI DÜNYA RAKAMLARI ÜZERİNDE'
 
Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da "Bağımlılıkla Mücadelede güçlerimizi birleştirmeliyiz, Medya devlet hükümet meclis ve topluma önemli görevler düşüyor. Yüzleşelim kabullenelim çözüm üretilelim" dedi.
 
Komisyon Üyesi Mehmet Çakıcı, çalıştayın açılışında 'KKTC'de Madde Kullanımının Özellikleri ve Mücadelede Son Durum' konulu sunum yaptı. Çakıcı şöyle konuştu:
 
"Ortaokullarda yasadışı madde kullanımı yaklaşık 2 kat arttı, KKTC liselerinde yasadışı madde kullanımı 20 yılda 2 kat arttı, Üniversite öğrencisi madde kullanımı yüzde 10'larda. KKTC genelinde 18-65 yaş grubunda yasadışı madde kullanımı son 15 yılda 3 kat arttı. Alkol ile ilgili ciddi problem var. Sigara kullanımı dünya ortalaması üzerinde. Esrar bonzai kullanımı arttı. Yatıştırıcı sakinleştirici ilaç kullanımı çok yüksek ve bağımlılık yaratır. Statikler uyuşturucu kullanımının giderek arttığını söylüyor."
 
Türkiye'den Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da  "Uyuşturucu tütün alkol ile mücadelede korunmada medyaya çok ihtiyaç var. Yanımızda istiyoruz, başka türlü başarı mümkün değildir" dedi. 
 
KKTC'de düzenlenen 'Bağımlılıkla Mücadelede Medya ve İletişimin Rolü Çalıştayı'na Türkiye'den de katılımcılar oldu. Çalıştaya, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet,  İletişim Uzmanı Defne Sarısoy ve TV programcısı, gazeteci- yazar İnci Ertuğrul da katıldı. Çalıştay yarın da devam edecek. İki gün sürecek çalıştay sonrasında bir rapor hazırlanacak.
 

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