KKTC Başbakanı Tatar: Maraş dünya turizm merkezi olacak

DHA 08 Ekim 2020 Perşembe 16:45 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 16:45

Kıbrıs’ta 46 yıldır ‘Hayalet Şehir’ Kapalı Maraş’ın bir bölümü bugün kapılarını halka açtı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar da Kapalı Maraş’ı ziyaret etti.

Burada açıklamalarda bulunan Tatar, "Ben dediğimi yaparım, Kapalı Maraş'ı açacağım dedim, açtık. Maraş, dünya turizmcilerinin gözdesi olacak" dedi. Kapalı Maraş’ı insanlığa kazandırıldıklarını söyleyen Tatar, “Çok heyecanlıyım. Bu tarihi anın mimari bir hükümetin Başbakanı olmaktan gurur duyuyorum.” şeklinde konuştu. Başbakan Tatar’a eşi Sibel Tatar, Bakanlar ve halktan kalabalık bir topluluk da eşlik etti.