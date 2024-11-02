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Dünya

KKTC Başbakanı Üstel ameliyatı oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, safra kesesinden ameliyat oldu.

AA2 Kasım 2024 Cumartesi 20:03 - Güncelleme:
KKTC Başbakanı Üstel ameliyatı oldu
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Şiddetli ağrı şikayetiyle Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesine kaldırılan Üstel, safra kesesinde enfeksiyon bulunması nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine sevk edilerek burada ameliyata alındı.

YDÜ Hastanesi Başhakemi Prof. Dr. Salih Müjdat, Üstel'in sağlık durumuna ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Başbakan'a bugün laparoskopik kapalı safra ameliyatı yapıldığını ve operasyonun başarılı geçtiğini kaydetti.

Müjdat, ameliyat sırasında ve sonrasında herhangi bir komplikasyon gelişmediğini belirterek, KKTC Başbakanı Üstel'in istirahate çekildiğini duyurdu.

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