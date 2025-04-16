KKTC'nin Lefkoşa şehrindeki İrsen Küçük Ortaokulu'nda bir öğrenci yine başörtülü bir şekilde okula girmek istedi fakat okul yönetiminin ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası üyelerinin engellemesiyle karşılaşmıştı. Hamitköy Camii İmamı İbrahim Damar, yaşananlara kayıtsız kalmayarak "Benim dinime hakaret eden bu zihniyeti öldüğü vakit ben de camiye sokmayacağım. Selasını vermeyeceğim. Cenaze namazını kıldırmayacağım." ifadelerini kullandı. Damar'ın tepkisi, inancına bağlı binlerce kişi tarafından desteklendi. Gelişmelerin ardından KKTC'de başörtüsü ve şeriat karşıtlarına yönelik yaptığı açıklamada "Ben bu kafirleri camiye almam, cenaze namazlarını da kılmam" diyen imam İbrahim Damar 'geçici' olarak görevinden uzaklaştırıldı. Öte yandan imam hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı belirtildi.

14 Nisan'da toplanan KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda söz konusu gelişmeler konuşuldu. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Meclis'teki konuşmasında yaşananlara işaret ederek, imamın görevden uzaklaştırıldığını söyledi. Başörtüsüne sahip çıkan imama gereken cezanın da verileceğini belirten Üstel, "Başta din dairesindeki bir arkadaşımız başka başka konuşmalar yaptı. Bir kere bilmenizi isterim ki din dairesinde olan arkadaşı uzaklaştırdık. Ve soruşturma bittikten sonra da gereken ceza verilecek. Sosyal medyada Kıbrıs halkına yani bütün kesimlere yapılan hakaretlerin altında da kalmadık. Hepsini birer birer polise bildirdik." dedi.