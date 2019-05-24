KKTC Başbakanı´na, eşinin hediyesi gündem oldu

Sibel Tatar, Başbakanlık´ta ziyaret ettiği eşine özel bir sandalye hediye etti. Başbakan Tatar da bunu sosyal medya hesaplarından, 'Eşimin hediyesi' diye paylaştı. Sibel Tatar´ın, hediye verirken eşine bir de mektup yazdığı ortaya çıktı.

Tatar mektubuna, "Sayın Başbakan´ım, sevgili eşim" olarak başlıyor. "Kıbrıs Türk´ünün özünün sembolü bir hediyeyle seni kutlamak istedim" diyen Sibel Tatar, eşine başarılar diliyor.

Başbakan Ersin Tatar'ın sosyal medyada paylaştığı eşinin hediye ettiği sandalyenin fotoğrafı ve yazdığı mektup, ilgi gördü.