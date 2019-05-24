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KKTC Başbakanı´na, eşinin hediyesi gündem oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´nin (KKTC) yeni Başbakanı Ersin Tatar´a eşi Sibel Tatar´ın verdiği hediye Ada'da gündem oldu.

  • DHA
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Sibel Tatar, Başbakanlık´ta ziyaret ettiği eşine özel bir sandalye hediye etti. Başbakan Tatar da bunu sosyal medya hesaplarından, 'Eşimin hediyesi' diye paylaştı. Sibel Tatar´ın, hediye verirken eşine bir de mektup yazdığı ortaya çıktı.
 
 
 
Tatar mektubuna, "Sayın Başbakan´ım, sevgili eşim" olarak başlıyor. "Kıbrıs Türk´ünün özünün sembolü bir hediyeyle seni kutlamak istedim" diyen Sibel Tatar, eşine başarılar diliyor.
 
 
Başbakan Ersin Tatar'ın sosyal medyada paylaştığı eşinin hediye ettiği sandalyenin fotoğrafı ve yazdığı mektup, ilgi gördü.

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