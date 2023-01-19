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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ada'daki varlığından memnunuz

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'ni ziyaret etti. Tatar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ada'daki varlığından duydukları memnuniyeti ifade etti.

IHA19 Ocak 2023 Perşembe 08:27 - Güncelleme:
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ada'daki varlığından memnunuz
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerinin 14'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığını ziyaret ederek tank atış alanında faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerinin 14'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığını ziyaret ederek tank atış alanında faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Birliklerin tertip ve düzeninden dolayı Komutanları tebrik eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mehmetçiklerle yemek yiyerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ada'daki varlığından duydukları memnuniyeti ifade etti.

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