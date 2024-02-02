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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cuellar'ı ikinci kez kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı hafta içinde ikinci kez kabul etti.

AA2 Şubat 2024 Cuma 23:55 - Güncelleme:
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cuellar'ı ikinci kez kabul etti
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Tatar tarafından 30 Ocak'ta kabul edilen Cuellar, KKTC'de Tatar ile bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanlığından kabule ilişkin yapılan yazılı açıklamada, ziyarette Tatar'ın, Cuellar'a yeni ve resmi bir müzakere sürecinin başlaması için Kuzey Kıbrıs'ın egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesi gerektiğini bir kez daha ilettiği belirtildi.

Açıklamada, Cuellar'ın, Kıbrıs'ta bulunduğu süre içinde yaptığı temaslarla ilgili izlenimlerini Cumhurbaşkanı Tatar ile paylaştığı bilgisine de yer verildi.

KKTC Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen görüşmeden sonra gazetecilere kısa bir açıklama yapan Cuellar da Tatar ile görüşmesinin iyi geçtiğini belirterek amacının, Kıbrıs konusunda tarafları dinlemek olduğunu kaydetti.

Cuellar, Kıbrıs'ı bir sonraki ziyaretinde de bu temasları sürdüreceğini vurgulayarak KKTC'den ayrıldı.

Tatar, 30 Ocak'ta, göreve getirildikten sonra Kıbrıs'a ilk ziyaretini gerçekleştiren Cuellar'ı Cumhurbaşkanlığı ofisinde kabul etmişti.

BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Cuellar, salı günü hem KKTC Cumhurbaşkanı Tatar hem de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis ile görüşmüştü.

Cuellar'ın bugün de KKTC'ye geçmeden önce Rum Lider Hristodulidis ile Güney Lefkoşa'da bir araya geldiği belirtildi.

  • KKTC Cumhurbaşkanı
  • BM Genel Sekreteri
  • Kıbrıs Şahsi Temsilci

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