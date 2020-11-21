KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, incelemelerde bulundu

IHA 21 Kasım 2020 Cumartesi 00:21 - Güncelleme: 21 Kasım 2020 Cumartesi 00:21

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hortum nedeniyle hasar gören bölgelerde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Tatar, büyük bir tehlike atlatıldığını ama can kaybı olmamasının en büyük teselli kaynağı olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) dün gece başlayan yağışlı havanın etkisi ile birlikte birçok bölgede hortum çıktı. Turizm kenti Girne’ye bağlı Ozanköy, Çatalköy ve Lapta bölgelerinde deniz açıklarında ortaya çıkan hortumlar, büyük çapta maddi hasara neden oldu. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hortumun meydana geldiği bölgelerde incelemelerde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Tatar, inceleme sonrası basına yaptığı açıklamada, Teknecik Santrali’nde yaşanan sıkıntıdan dolayı Girne’de elektriğin olmadığını, büyük bir tehlike atlatıldığını ama çalışmaların hemen başladığını ve en kısa zamanda elektriğin verilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Çatalköy Sanayi Bölgesi’ni de ziyaret ettiğini, oradaki iş yerlerinin hortumdan dolayı zarar gördüğünü ancak orada da can kaybının olmamasının en büyük teselli kaynağı olduğunu belirtti. Tatar, her yerde hummalı bir çalışma olduğunu, Karpaz Bölgesi’nde de sel felaketi nedeniyle sıkıntı yaşandığını aktardı. İlgili belediye başkanları ile temasa geçtiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, yarın sabah da orayı ziyaret ederek, incelemelerde bulunacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Tatar, devletin elindeki imkanlar çerçevesinde zarar görenlere el uzatmak için çalışacağını ifade ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

İçişleri Bakanı, Ekonomi Bakanı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı ve KIB-TEK Müdürünün de konu ile ilgili çalışmalar yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, felaket nedeniyle yaşanan süreci en iyi şekilde yöneten herkese teşekkür etti.