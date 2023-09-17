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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Menderes, Zorlu ve Polatkan Türk milletine hizmet etmiş şehitleridir

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, idam edilişlerinin 62. yılında merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı andı. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 'Demokrasi şehitleri olarak bilinen ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi'ne önemli katkıları olan dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan inandıkları dava uğruna Türk milletine hizmet etmiş, hiç kimseye boyun eğmeden bu uğurda canları pahasına mücadele vermiş demokrasi şehitleridir.'

AA17 Eylül 2023 Pazar 15:55 - Güncelleme:
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Menderes, Zorlu ve Polatkan Türk milletine hizmet etmiş şehitleridir
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KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, "Demokrasi şehitleri olarak bilinen ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi'ne önemli katkıları olan dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan inandıkları dava uğruna Türk milletine hizmet etmiş, hiç kimseye boyun eğmeden bu uğurda canları pahasına mücadele vermiş demokrasi şehitleridir." değerlendirmesinde bulundu.

Dönemin Başbakanı Menderes ve Dışişleri Bakanı Zorlu'nun, Kıbrıs Türkü'nün en zor yıllarında dünyayı karşılarına alarak Türk Mukavemet Teşkilatının (TMT) güçlü kadrolarının oluşturulmasına destek sunduklarını vurgulayan Tatar, "Uluslararası arenada ise Kıbrıs Türkü'nün haklarını savunarak, 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurucu antlaşmalarında, Ada'daki Kıbrıs Türk ve Rum halklarının eşit siyasi hak ve statüsünün özellikle antlaşmada yer alması hususunu liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'la birlikte başarmışlardır." ifadelerini kullandı.

Her birini sevgi, saygı ve rahmetle andığını belirten Tatar, şunları kaydetti:

"Hiç kuşkusuz ki en önemli başarılarından birisi de kurucu antlaşmaların içinde yer alan Garanti ve İttifak antlaşmalarına; 'Üç garantör devletten biri, birlikte veya birbirlerine danışarak (işbirliği halinde) hareket etmek olanağı bulunmadığı taktirde, bu antlaşmanın oluşturduğu durumu (state of affairs) münhasıran yeniden oluşturmak gayesiyle hareket etmek hakkını korumaktadırlar' maddesini eklettirmeleri olmuştur. Ana vatanımız ve garantörümüz Türkiye Cumhuriyeti bu maddeye dayanarak 20 Temmuz 1974 tarihinde tek taraflı müdahale hakkını kullanarak Mutlu Barış Harekatı'nı gerçekleştirmiş ve Yunan cunta idaresinin emrinde 15 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleştirilen askeri darbenin hedefi olan Ada'nın Yunanistan'a bağlanmasını engellemişlerdir. Maalesef 16-17 Eylül 1961 tarihinde ise Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve dava arkadaşları Hasan Polatkan şehadete ermişlerdir."

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