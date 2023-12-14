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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye'nin garantörlüğü Kıbrıs Türk halkı için hayati önemde

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin garantörlüğü ve Türk askerinin varlığının, Kıbrıs Türk halkı için hayati önemde olduğunu belirterek, 'Türkiye Yüzyılı'nın başarılarının KKTC'ye de olumlu yansımaları olacak.' dedi.

AA14 Aralık 2023 Perşembe 19:06 - Güncelleme:
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye'nin garantörlüğü Kıbrıs Türk halkı için hayati önemde
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KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tatar, kabulde TÜRKONFED'in çalışmalarıyla ilgili bilgilendirildi.

Tatar, yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan insanlık dramının sürmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Kıbrıs Türklerinin de 1974 öncesinde benzer olayları yaşadıklarını belirten Tatar, Kıbrıs Türk halkının barış ve huzurun önemini bildiğini söyledi.

Tatar, Türkiye'nin garantörlüğü ve Türk askerinin varlığının, Kıbrıs Türk halkı için hayati önemde olduğunu kaydederek, Türkiye Yüzyılı'nın başarılarının KKTC'ye de olumlu yansımalarının olacağını vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının refahının, Türk dünyasının kopmaz bir parçası olduğunu ifade eden Tatar, TÜRKONFED üyelerine başarılar diledi.

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