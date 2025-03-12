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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Yeni bir anlaşma ancak iki devletin işbirliğiyle olabilir

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu toplantıya ilişkin, 'Cenevre'de eğer 1974'ten bu yana barış, güven ve huzurun devamı için bir şeyler yapılacaksa mutlak surette yeni bir anlaşma ancak iki devletin işbirliğiyle olabilir.' dedi.

AA12 Mart 2025 Çarşamba 11:54 - Güncelleme:
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Yeni bir anlaşma ancak iki devletin işbirliğiyle olabilir
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Tatar, Başkent Üniversitesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı tarafından, TİKA Konferans Salonu'nda düzenlenen "Dr. Fazıl Küçük ve Halkın Sesi II. Uluslararası Sempozyumu Açılış Programı"nda konuştu.

Kıbrıs davasını yürütmenin bir ruh, heyecan, inanç, sevgi meselesi olduğunu belirten Tatar, Dr. Fazıl Küçük'ün de kendisini halk davasına adadığını, halka yönelik ücretsiz hizmetler yaptığını söyledi.

Tatar, Küçük'ün 1942'de "Kıbrıs'ta ayrı bir halk var" siyasetinin temelini attığını dile getirdi.

Kıbrıs Türkü'nün adanın asli unsuru olduğunu vurgulayan Tatar, "Dr. Fazıl Küçük'ün ifade ettiği gibi, Kıbrıs Türk halkı ayrı bir halk. Diliyle, diniyle, kültürüyle, mücadelesiyle her türlüsüyle ayrı bir halk." dedi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını koruyabilmek, egemenlik temelinde bir anlaşma için mücadele ettiklerini aktardı.

Kıbrıs Türk halkının tarihsel mücadelesine değinen Tatar, "Türkiye, 1960 anlaşmasının garantörüdür. Dr. Fazıl Küçük'ün imzalamış olduğu 'Kıbrıs Cumhuriyeti Anlaşması' bizi bugünlere kadar getirmiştir. Kıbrıs Türk halkının egemen eşit bir halk olarak tescil edilmesi açısından bu anlaşma çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

Tatar, Küçük'ün atmış olduğu imzayla egemenlik temelinde bir anlaşma için mücadelelerini başarıyla sürdürebildiklerini belirterek, gelecek hafta Cenevre'de Türkiye ve Yunanistan dışişleri bakanlarının katılacağı toplantıda bunları dile getireceğini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının soylu bir geçmişinin olduğunu vurgulayan Tatar, bağımsız bir Türk devletine sahip olan Kıbrıs Türk halkının, geçmişi ve yaptıklarıyla Doğu Akdeniz'de en az Rum halkı kadar hak sahibi olduğunu dile getirdi.

Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde 17-18 Mart'ta Cenevre'de yapılacak 5+1 gayriresmi Kıbrıs toplantısına ilişkin, şu ifadeleri kullandı.

"Cenevre'de eğer 1974'ten bu yana barış, güven ve huzurun devamı için bir şeyler yapılacaksa mutlak surette yeni bir anlaşma ancak iki devletin işbirliğiyle olabilir. Federal temelde bir anlaşmanın maksadı Türkiye'yi adadan çıkarmak. Rum yönetimi bunu her gün söylüyor zaten."

Küçük'ün "Kıbrıs meselesi Türkiyesiz çözülemez" dediğini hatırlatan Tatar, 1974 harekatıyla aslında Kıbrıs meselesinin kökten çözüldüğünü vurguladı.

  • KKTC Cumhurbaşkanı Tatar
  • KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
  • Ersin Tatar

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