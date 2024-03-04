KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan BMGK'nin 1964 tarihli kararına tepki: Haksız ve siyasi kararı sonlandırın

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, BMGK'nin 1964'te aldığı kararın siyasi olduğunu, kararın Kıbrıs'taki çözümün önündeki en büyük engel olduğunu vurguladı.

Tatar, BMGK'nin 1964'te Kıbrıs'a barış gücü gönderilmesiyle ilgili kararının hiçbir hukuki yanının bulunmadığını ifade ettiği açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"BM Güvenlik Konseyi'nin, 4 Mart 1964 tarihli ve 186 sayılı kararının 60'ıncı yıl dönümünde tüm dünyaya ve BM Güvenlik Konseyine yeniden çağrıda bulunuyorum; Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılabilmesini sağlayabilmek için Kıbrıs Türk halkını Rum tarafının azınlığı yapmayı içeren, insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olan bu haksız ve siyasi kararı sonlandırın."