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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan BMGK'nin 1964 tarihli kararına tepki: Haksız ve siyasi kararı sonlandırın

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Kıbrıs'a barış gücü gönderilmesini içeren 4 Mart 1964 tarihli 186 sayılı kararını eleştirerek, 'Haksız ve siyasi kararı sonlandırın.' ifadesini kullandı.

AA4 Mart 2024 Pazartesi 17:17 - Güncelleme:
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan BMGK'nin 1964 tarihli kararına tepki: Haksız ve siyasi kararı sonlandırın
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KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, BMGK'nin 1964'te aldığı kararın siyasi olduğunu, kararın Kıbrıs'taki çözümün önündeki en büyük engel olduğunu vurguladı.

Tatar, BMGK'nin 1964'te Kıbrıs'a barış gücü gönderilmesiyle ilgili kararının hiçbir hukuki yanının bulunmadığını ifade ettiği açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"BM Güvenlik Konseyi'nin, 4 Mart 1964 tarihli ve 186 sayılı kararının 60'ıncı yıl dönümünde tüm dünyaya ve BM Güvenlik Konseyine yeniden çağrıda bulunuyorum; Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılabilmesini sağlayabilmek için Kıbrıs Türk halkını Rum tarafının azınlığı yapmayı içeren, insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olan bu haksız ve siyasi kararı sonlandırın."

  • KKTC Cumhurbaşkanı
  • BMGK
  • Kıbrıs Barış Gücü

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