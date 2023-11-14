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  • KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ile Başbakan Üstel, Genelkurmay Başkanı Gürak'ı kabul etti
Dünya

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ile Başbakan Üstel, Genelkurmay Başkanı Gürak'ı kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 40. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Lefkoşa'da bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edildi.

AA14 Kasım 2023 Salı 18:55 - Güncelleme:
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ile Başbakan Üstel, Genelkurmay Başkanı Gürak'ı kabul etti
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KKTC Cumhuriyet Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç ve Türk askeri heyeti ile Meclis Şeref Salonu'nda bir araya geldi.

Töre, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye ve Türk askeri ile birlikte olmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Osmanlı'nın Kıbrıs'tan çekilmesinin ardından 96 yıl Türk askerini bekledik. Kıbrıs Barış Harekatı ile bu hasretimiz bitti. Artık hiçbir zaman ayrılmayı düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Gürak da konuşmasında KKTC'nin 40. yılında Ada'da bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, destansı mücadeleler sonrası kurulan KKTC'nin ilelebet yaşamasını arzuladıklarını vurguladı.

BAŞBAKAN ÜSTEL KABUL ETTİ

Gürak, Töre'yi ziyaretinin ardından KKTC Başbakanı Ünal Üstel tarafından kabul edildi.

Başbakanlıkta gerçekleşen kabulde, hediye teatisinin ardından Üstel ve Gürak açıklamalarda bulundu.

Başbakan Üstel, 1974 yılında yapılan Kıbrıs Barış Harekatı ile Türk askerinin Ada'ya huzur getirdiğini kaydederek, 40. kuruluş yıl dönümünü kutladıkları KKTC'nin bundan sonra da yoluna emin adımlarla devam edeceğini vurguladı.

Üstel, kendilerinin ortaya koyduğu 2 egemen eşit statüde devlet vizyonu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı KKTC'nin tanınması yönündeki konuşmasının ardından KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) gözlemci üye olduğunu hatırlatarak "Artık yeni bir dönem başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Gürak da konuşmasında KKTC'nin 40. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Ada'ya geldiklerini hatırlatarak, Kıbrıs davasının milli bir dava olduğunu ve vazgeçilemeyeceğini dile getirdi.

Kıbrıs'taki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) varlığının 1974'ten bu yana devam ettiğini vurgulayan Gürak, "Bu sayede adada bir barış ve huzur ortamı oluşmuştur. İnşallah bu ilelebet devam edecektir." ifadelerini kullandı.

  • KKTC 40 kuruluş yıl dönümü
  • Lefkoşa törenleri
  • Orgeneral Metin Gürak kabulü

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