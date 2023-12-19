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Dünya

KKTC: Gazze'deki vatandaşlarımızın tahliyesi için çalışmalarımız sürüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle bugüne kadar 343 KKTC vatandaşı ve yakın aile bireylerinin tahliye talebi ile kendilerine başvurduğunu, vatandaşların tamamının tahliyesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

AA19 Aralık 2023 Salı 19:38 - Güncelleme:
KKTC: Gazze'deki vatandaşlarımızın tahliyesi için çalışmalarımız sürüyor
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de bulunan KKTC vatandaşlarından bugüne kadar 86'sının Mısır üzerinden İstanbul'a tahliyelerinin gerçekleştiği, halen Gazze'de bulunan ve Türkiye ve KKTC Dışişleri ile temasa geçen vatandaşların tahliyesi için girişimlerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Gazze'den vatandaşlarımızın tamamının tahliyesi için çalışmalarımız sürüyor. Bugüne kadar, 343 KKTC vatandaşı ve birinci derece aile bireylerinin tahliyesi için Bakanlığımız Çağrı Merkezine müracaat edilmiş olup, isim listeleri Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile paylaşılmıştır. Kayıtlarımıza göre, Bakanlığımıza başvurarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla birlikte Refah Sınır Kapısı'ndan geçip Mısır'a ulaşan 86 KKTC vatandaşı, Kahire'den gerçekleştirilen uçak seferleriyle İstanbul'a ulaşmıştır.

Bu vatandaşlarımızın bir bölümünün aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı da bulunmaktadır. KKTC İstanbul Başkonsolosluğumuz, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından geçici olarak devlet misafirhanelerine ve otellere yerleştirilen, ayrıca iaşe/ibate hizmeti verilen vatandaşlarımızla temas halindedir. Tahliye edilen vatandaşlarımızdan şu ana kadar ülkemize nakledilmeleri için bir talep bulunmamaktadır."

  • KKTC tahliye
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