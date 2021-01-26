KKTC, Kovid-19 önlemlerini artırıyor

AA 26 Ocak 2021 Salı 12:43 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 12:43

Bakan Pilli, Bayrak Radyo Televizyon Kurumunda (BRTK) katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında bu gece itibarıyla Lefkoşa ve Girne bölgelerinde "tam kapanmaya" gidileceğini belirten Pilli, virüse karşı alınacak tedbir kararlarının detaylarının Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından gün içerisinde açıklanacağını ifade etti.



KKTC’de bugün yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında da yeni kararlar alınması bekleniyor.;;;;;;;

Sağlık Bakanı Pilli, dün yaptığı açıklamada, ülkede toplam vaka sayısının 2 bin 71'e yükseldiğini bildirmişti.

Pilli, Kovid-19 tedavisi devam eden vaka sayısının 264 olduğunu ve yoğun bakımda 5 hastanın bulunduğunu kaydetmişti.

Nüfusu yaklaşık 385 bin olan KKTC'de Kovid-19 nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirdi.